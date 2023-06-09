وقال المالكي -في بيان صحفي- إن الفلسطينيين ينتظرون من الإدارة الأمريكية، أن تستثمر جهودها من أجل إنهاء الاحتلال وإجبار إسرائيل على الجلوس إلى طاولة المفاوضات للوصول إلى اتفاق يجسد حل الدولتين عبر دولة فلسطينية ذات سيادة وقابلة للحياة ومتواصلة جغرافيا، على حدود ما قبل الرابع من يونيو عام 1967، والقدس الشرقية عاصمتها الأبدية".