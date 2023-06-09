اليوم السابع
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الجمعة، 09 يونيو 2023 02:20 م
أكرم القصاص
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حرصا على أرواح المواطنين..

غلق 81 معبرا مخالفا على خطوط السكك الحديدية بالبحيرة

الجمعة، 09 يونيو 2023 01:00 م
غلق 81 معبرا مخالفا على خطوط السكك الحديدية بالبحيرة الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة
البحيرة - ناصر جودة

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 وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة برصد ومتابعة كافة المعابر غير القانونية والعمل على غلقها بالتنسيق مع الجهات المعنية حرصا على أرواح المواطنين.
 
مشددة على  المتابعة المستمرة لمنع إنشاء معابر غير قانونية على السكك الحديدية وعدم إعادة فتح أي معابر مغلقة نظراً لما تمثله من خطورة بالغة على أرواح المواطنين وإنتظام حركة سير القطارات.
 
وفى هذا السياق شنت  الوحدات المحلية لمركزى  أبو المطامير  وكوم حمادة  بالبحيرة حملات  مكثفة لإغلاق معابر  السكة الحديد الغير قانونية حرصا على سلامة المواطنين.
 
وأسفرت الحملات الرقابية عن غلق عدد 66 معبر مخالف على السكة الحديد بنطاق قريتى الناصر والشعراوى.
 
كما تم غلق عدد 15معبر غير قانوني  بقريتى دست الإشراف وكفر بولين بمركز كوم حمادة وذلك بالتنسيق مع هندسة السكة الحديد.
 
وتأتى هذه الحملات فى  إطار الجهود المبذولة لرصد ومتابعة كافة المعابر غير القانونية والعمل على غلقها بالتنسيق مع الجهات المعنية مع المتابعة المستمرة لمنع إنشاء معابر غير قانونية على السكك الحديدية وعدم إعادة فتح أي معابر مغلقة نظراً لما تمثله تلك المعابر من خطورة بالغة على أرواح المواطنين وانتظام حركة سير القطارات.
 
 

 


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