غلق 81 معبرا مخالفا على خطوط السكك الحديدية بالبحيرة

وفى هذا السياق شنت الوحدات المحلية لمركزى أبو المطامير وكوم حمادة بالبحيرة حملات مكثفة لإغلاق معابر السكة الحديد الغير قانونية حرصا على سلامة المواطنين.

وأسفرت الحملات الرقابية عن غلق عدد 66 معبر مخالف على السكة الحديد بنطاق قريتى الناصر والشعراوى.

كما تم غلق عدد 15معبر غير قانوني بقريتى دست الإشراف وكفر بولين بمركز كوم حمادة وذلك بالتنسيق مع هندسة السكة الحديد.