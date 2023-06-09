اليوم السابع
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غلق شارع الهرم وتقاطعه مع شارع الأشول جزئيا بالاتجاهين لمدة يومين

الجمعة، 09 يونيو 2023 07:00 ص
غلق شارع الهرم وتقاطعه مع شارع الأشول جزئيا بالاتجاهين لمدة يومين غلق شارع الهرم وتقاطعه مع شارع الأشول جزئيا بالاتجاهين لمدة يومين
كتبت – مرام محمد

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كشفت محافظة الجيزة، عن إجراء غلق جزئي بشارع الهرم وتقاطعه مع شارع الأشول بالاتجاهين، لمدة يومين، وذلك ابتداءً من اليوم الجمعة الموافق 2023/6/9 وحتى صباح يوم غد السبت الموافق 2023/6/10.

وأرجعت المحافظة سبب الغلق إلى قيام شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء بأعمال الحفر والقطع العرضي لمد كابلات كهرباء "جهد 11" لتحميل وتغذية محطة كهرباء محولات المنصورية للمتحف المصري الكبير وتدعيم الشبكة القومية بمحيط منطقة ميدان الرماية .

وأكدت المحافظة أن أعمال الحفر ستجرى على مرحلتين بالتناوب في كل اتجاه دون تعطيل الحركة المرورية، على أن تكون الأعمال من الساعة 12 صباحا وحتى الساعة الخامسة صباحا طوال فترة الأعمال دون تعطيل حركة المرور .

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي الهرم بالمتابعة الميدانية للأعمال والتنسيق مع الجهات المنفذة ورد الشيء لأصله عقب الانتهاء من الأعمال.

وأكدت محافظة الجيزة، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بوضع اللوحات الإرشادية بمحيط الأعمال وكذا وسائل الأمن الصناعى من كشافات إضاءة والطواحين الضوئية و الحواجز الفسفورية بمحيط منطقة الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتوعيتهم وإرشادهم كما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.


غلق شارع الهرم

المتحف المصري الكبير

محطة كهرباء محولات المنصورية

المنصورية

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محافظة الجيزة

الجيزة



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