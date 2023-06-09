عودة كتاب إلى رفوف مكتبة بالولايات المتحدة الأمريكية بعد 81 عاما من استعارته

كتب محمد جمال

مكث كتاب فى الولايات المتحدة مدة قياسية بعيدا عن "رفوفه الأصلية"، إذ أعيد بعد 81 سنة، وفقا لسكاى نيوز.

وبحسب وكالة "يونايتد برس إنترناشونال"، فإن موظفى مكتبة فى ولاية واشنطن فوجئوا بإعادة كتاب خرج من رفوف المكتبة قبل أكثر من 8 عقود.

ووجد العاملون بمكتبة "أبيردين تيمبرلاند" أنفسهم فى موقف نادر، وقد أعيد إليهم كتاب كان من المفترض إرجاعه فى الثلاثين من مارس عام 1942

واحتفظ الكتاب ببطاقة تشير إلى تاريخ الإرجاع الذى لم يلتزم به مستعيره، على غرار كثيرين يستعيرون كتبا فلا يعيدونها، والكتاب الذى أعيد إلى المكتبة ذو طبيعة تاريخية، وهو من تأليف الكاتبين تشارلز نوردوف وجيمس نورمان.

وقال الشخص الذى أعاد الكتاب إنه وجد المؤلَّف فى خزانة العائلة، فيما لاحظ عمال المكتبة عبارة دخل الغلاف: "لن أقرأ هذا الكتاب وإن دفعوا لى مالا".

وقالت المكتبة، إنه فى حال تطبيق غرامة التأخير التى تبلغ سنتين لليوم الواحد، وفق التعريفة التى كانت قائمة فى 1942، فإن مبلغ الغرامة الإجمالى سيصل إلى 484 دولار.

لكن المكتبة أوضحت أنها تدعو كل من لديه كتاب معار لأن يعيده فى الوقت المحدد، قائلة إن الشخص المتأخر لن يضطر لدفع أى غرامة.