عوامل تساعد فى الوقاية من السكتات الدماغية.. بلاش تدخين وحافظ على وزنك

كتب – حسام الشقويرى

أكدت دراسة جديدة أن الأشخاص الذين يحافظون على وزن صحى، وممارسة التمارين، وتناول الطعام بشكل جيد والامتناع عن التدخين ينخفض لديهم خطر الإصابة بالجلطة الدماغية.وفقا لما نشره موقع helpguide

أوضحت الدراسة أن هناك مشكلات تسبب السكتة الدماغية، وحددت الدراسة عوامل الخطر الفردية للسكتة الدماغية، حيث يستخدم واضعو التقرير الجديد نموذجا استنادا إلى بيانات عدد من الأشخاص لتحديد كيفية وجود نمط حياة صحى بشكل عام، قد يؤثر على مخاطر حدوث السكتة الدماغية للمرة الأولى.

وأشارت دينا كاجا تيك من مركز أبحاث السرطان الألمانى فى هايدلبرج أن التدخين، والمحافظة على الوزن والخصر الأمثل، وممارسة الرياضة، واتباع نظام غذائى صحى، يخفض من مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

و السلوكيات التي تعلمتها يمكن أيضًا أن تكون غير مكتسبة. مثلما يمكن لأي شخص أن يصاب باضطراب في الأكل ، كذلك يمكن لأي شخص أن يتحسن. ومع ذلك ، فإن التغلب على اضطراب الأكل هو أكثر من مجرد التخلي عن سلوكيات الأكل غير الصحية. ويتعلق الأمر أيضًا بتعلم طرق جديدة للتعامل مع الألم العاطفي وإعادة اكتشاف من أنت بما يتجاوز عادات الأكل والوزن وصورة الجسم.