عصابة المحافظ الإلكترونية: نستولي على الكود ونسرق الأموال

كتب محمود عبد الراضى

أدلى المتهمان بالاستيلاء على أموال المواطنين من المحافظ الالكترونية باعترافات تفصيلية، معترفين بأن أحدهما يتوقف بالقرب من الشخص الذي يصرف الأموال، ويتلصص عليه للاستيلاء على البيانات ورقم الكود، ثم يعطله ويتصل بآخر يقف على ماكينة أخرى لسحب الأموال.

وتمكنت مباحث قسم شرطة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين لقيامهما بسرقة مبلغ مالى من محفظة إلكترونية خاصة بـ(طالب - مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية) وذلك حال قيامه بإجراء عملية سحب من المحفظة الالكترونية خاصته من خلال ماكينة صراف آلى كائنة بدائرة القسم.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة حيث يقوم الأول بالوقوف خلف المواطن ومتابعته أثناء قيامه بإدخال البيانات الخاصة بالمحفظه الإلكترونية ورقم الكود الخاص بالعملية وعقب ذلك يقوم بالاتصال بالثانى المتواجد أمام ماكينة صراف آلى أخرى بذات المنطقة وإعطائه تلك البيانات لسحب المبلغ ويقوم بتعطيل المواطن لحين قيامه بسحب المبلغ ، كما أقرا بارتكابهما 7 وقائع سرقة بذات الأسلوب، حال تواجد المجنى عليهم أمام ماكينات الصرف الكائنة بدائرة القسم، وأضافا بإنفاقهما المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهما الشخصية، باستدعاء المجني عليهم اتهموهما بالسرقة.