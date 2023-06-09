طلاب الشهادة الإعدادية فى بورسعيد.. اعرف مجموعك يدخلك ثانوى عام ولا لأ؟

يقدم "اليوم السابع" خدمة لطلاب الشهادة الإعدادية بمتابعة التنسيقات الخاصة المراحل الثانوية العامة والفنية وغيرها، تسهيلاً على الطلبة وأولياء أمورهم تحديد وجهتهم فى هذه المرحلة.

وفى محافظة بورسعيد اعتمد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، تنسيق القبول بالصف الأول الثانوى العام بالمدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة بمجموع 244.5 درجة للحاصلين على الشهادة الإعدادية ببورسعيد.

وقال محافظ بورسعيد إن القيادة السياسية والدولة تولى اهتماماً كبيرًا بالعملية التعليمية والنهوض بالتعليم ودعم المؤسسات التعليمية، خاصة فى ظل الجهود المبذولة لبناء المواطن وتعظيم دور المدرسة، مطالباً كافة العاملين بالمنظومة التعليمية من معلمين وطلاب ببذل المزيد من الجهد والتفوق فى الدراسة لتحقيق أعلى النتائج.

كان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، قد اعتمد نتيجة الفصل الثانى من العام الدراسى 2022- 2023 للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 84.3% من إجمالى المتقدمين للامتحانات، وأن بورسعيد من أولى المحافظات التي شهدت تطبيق نظام البابل شيت خلال امتحانات الشهادة الإعدادية.