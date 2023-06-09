طبيب يقدم نصائح للحفاظ على مستوى هرمون "الكورتيزون" بالجسم

كتبت رانيا عامر

كشفت دراسة أن هناك عدة أسباب وراء شعور بعض الأشخاص ب الجوع المستمر، منها عوامل نفسية وهي الأكثر شيوعا، وأحيانا عوامل وراثية، على الرغم من أنهم يتناولون ثلاث وجبات وأكثر في اليوم، وبالإضافة إلى ذلك يشعرون بالضعف أحيانا. ، مشيرة إلى أن الباحثين أستطاعوا إيجاد طرق للقضاء عليه . وذلك وفقا لما نشره موقع فيستي رو.

ومن جانبه اوضح الدكتور أندريه بودزولكوف، أخصائي الغدد الصماء، أن هذا الشعور بالجوع، غالبا ما يكون مرتبطا بالإجهاد وارتفاع مستوى هرمون الغدة الكظرية في الجسم "الكورتيزون " .

أوضح أخصائي الغدد أن الوظيفة الأساسية لهرمون الكورتيزول هي تكييف الجسم مع تغير ظروف الوسط المحيط، حيث يحشد احتياطيات الطاقة للتعامل مع الإجهاد. ويساهم هذا الهرمون أيضا في عملية التمثيل الغذائي للبروتينات والكربوهيدرات والدهون. مما يؤدي إلى زيادة إفراز الكورتيزول بالجسم الي أضرار صحية تظهر عليه .

وأشار الخبير الي علامات ارتفاع مستوى هرمون الكورتيزول هي:

1.ضعف المناعة

2.سوء حالة الجلد

3. أمراض الجهاز الهضمي

4.ضعف الذاكرة

5.زيادة سريعة في الوزن

وأكد طبيب الغدد علي ضرورة الحفاظ علي مستوى طبيعي لهرمون الكورتيزول، وذلك يتحقق من خلال النوم في غرفة مظلمة تماما وهدوء تام ما لا يقل عن سبع ساعات في اليوم.

وينصح الطبيب، بالاستمتاع بالحياة والإكثار من الابتسام والضحك. كما يجب إضافة مواد غذائية تحتوي على فيتامينات مجموعة B و D إلى النظام الغذائي مثل بذور عباد الشمس والسمسم والثوم وسمك الماكريل وصفار البيض. و يمكن أيضا تخفيض مستوى الكورتيزول بتناول المواد الغنية بالبوليفينول: الكاكاو والشوكولاتة الداكنة والشاي الأخضر واللوز والبروكلي.