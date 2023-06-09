ضبط 92 كيلو كبدة مجمدة وكلاوى ومصنعات لحوم منتهية الصلاحية بالأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد أطباء التفتيش بمديرية الطب البيطرى بالأقصر، حملات مكثفة تحت إشراف الدكتور فتحي سلمي مدير عام الطب البيطري بالأقصر، نجحت فى ضبط 92 كيلو كبدة مجمدة وكلاوى ومصنعات لحوم منتهية الصلاحية، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتنفيذاً للقرار رقم 475 لسنة 2021، والقرار رقم 477 لسنة 2021، وتنفيذاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة، واللواء إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات، بتكثيف حملات التفتيش على المجازر ومحلات بيع الجزارة والمطاعم والثلاجات.

وفى هذا الصدد شن أطباء التفتيش الدكتورة وسام المرشدي مدير إدارة التفتيش، والدكتور إبراهيم محمد رياض رئيس قسم المجازر، والدكتور أشرف جمال مدير وحدة القرنة البيطرية، بالإشتراك المقدم جمال خيري شرطة البيئة والمسطحات، وأحمد عبد الصبور مفتش الأغذية، وأبو الحسن محمد مفتش التموين، حيث تمكنت اللجنة من ضبط إجمالي 77 كيلو جرام كبدة مجمدة بلدي وكلاوي وشحوم ومصنعات اللحوم والدواجن واللحوم المفروم والدواجن مصنعات الدواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي مع تغير في الخواص الطبيعية وإنبعاث رائحة كريهة منها، وتم تحرير عدد محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق واتخاذ اللازم قانونياً .

كما أطباء التفتيش دكتور محمد الرشيدي مدير إدارة إسنا البيطرية، والدكتور أسامة عبد الخالق رئيس قسم المجازر والتفتيش، بالإشتراك الأمين محمد عبد المنعم شرطة البيئة والمسطحات، وتمكنت اللجنة من ضبط إجمالي كمية 15 كيلو جرام لحوم ذبح خارج المجزر، وتم تحرير عدد 5 محاضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق واتخاذ اللازم قانونياً، والحملات مستمرة بكافة مدن المحافظة، وذلك حفاظاً على صحة سلامة المواطنين وسلامة الغذاء.



ضبط كبدة مجمدة وكلاوى ومصنعات لحوم منتهية الصلاحية بالأقصر