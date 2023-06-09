ضبط 15 طن قمح وأرز قبل تهريبها وبيعها بالسوق السوداء بحملات رقابية بالشرقية

ضبطت مديرية التموين بالشرقية، 8 أطنان و605 كيلو قمح و6 أطنان و270 كجم أرز شعير قبل تهريبها وبيعها بالسوق السوداء بنطاق مركزى فاقوس وأبو كبير.

وأفاد بيان بإنه تم تشكيل حملة مكبرة من الرقابة التموينية بالمديرية برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة بالشرقية برفقة محمود جبر كبير مفتشى المديرية بالاشتراك مع حملة قطاع وسط الشرقية حيث قامت الحملة بالمرور على الأنشطة التجارية بمركزي فاقوس وابوكبير للوقوف على مدى التزام أصحاب الأنشطة والتجار بالقوانين والقرارات الوزارية، حيث أسفرت الحملة عن تحرير المخالفات الآتية:-

تحرير المحضر رقم 8750 لسنة 2023 جنح فاقوس لضبط كمية من القمح المحلي لموسم حصاد عام 2023 قدرها 8 طن و605 كجم.

وكذلك ضبط كمية من الأرز الشعير بكمية قدرها 6 أطنان و270 كيلو لموسم حصاد عام 2022 ولإدارته وتشغيله مخزن بدون ترخيص وحيازته سلع غذائية مجهولة المصدر دون اعتماد وموافقة هيئة سلامة الغذاء وتم نقل القمح إلى صومعة القرين والأرز إلى مضرب السباعي بابوكبير بالإقرارات اللازمة علي مدير الصومعة وصاحب المضرب لحين صدور قرار من النيابة العامة بشأنها.

وفي سياق متصل أثناء عودة الحملة من طريق فاقوس/ ابوكبير تم الاتصال بادارة تموين أبوكبير لاستكمال عملية التفتيش حيث تم ضبط صاحب محلات لتجارة الاعلاف والاسمده الزراعيه لحيازته كيماوي يوريا المدعم وعددها 12 شيكارة زنة الواحده 50كجم باجمالي 600 كجم والمحظور تداوله بالأسواق و 25شيكارة قمح مخلوط بالاعلاف باجمالي كمية 500 كجم و4 طن سماد سوبر فوسفات مجهول المصدر انتاج شركة ابو زعبل بدون مستندات تدل علي مصدرها وتم التحفظ علي المضبوطات بالاقرار اللازم لحين صدور قرار من النيابة العامه بشأنها.