ضبط مسجل خطر بحوزته كمية من الحشيش بقنا

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، من ضبط مسجل خطر بحوزته كمية من الحشيش المخدر بمركز ابوتشت شمالي قنا.

تلقى اللواء مدير أمن قنا إخطارًا، من مركز شرطة أبوتشت، يفيد تمكن قوة أمنية، برئاسة رئيس مباحث ابوتشت، ومعاون أول المباحث، من ضبط أحمد.ف، 30 عاما، بقرية الرزقة في ابوتشت، بحوزته سلاح وكيلو حشيش ومبلغ مالي.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.

