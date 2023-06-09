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ضبط مسجل خطر بحوزته كمية من الحشيش بقنا

الجمعة، 09 يونيو 2023 03:20 م
ضبط مسجل خطر بحوزته كمية من الحشيش بقنا كلابشات
قنا صابر سعيد

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، من ضبط مسجل خطر بحوزته كمية من الحشيش المخدر بمركز ابوتشت شمالي قنا.

 تلقى اللواء مدير أمن قنا إخطارًا، من مركز شرطة أبوتشت، يفيد تمكن قوة أمنية، برئاسة رئيس مباحث ابوتشت، ومعاون أول المباحث، من ضبط أحمد.ف، 30 عاما، بقرية الرزقة في ابوتشت، بحوزته سلاح وكيلو حشيش ومبلغ مالي.

 تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.
 

 


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