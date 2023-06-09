شيخ الأزهر والمفتى ووزير الأوقاف يعزون الدكتور مصطفى مدبولى فى وفاة والدته

كتب لؤى على

تقدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في وفاة والدته، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يرزق أهلها وذويها الصبر والسلوان.

كما توجه الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم بخالص العزاء والمواساة إلى الدكتور المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في وفاة المغفور لها والدته.

وتوجَّه مفتي الجمهورية بالدعاء للمولى عزَّ وجل أن يتغمَّد والدة رئيس مجلس الوزراء بواسع رحمته، وأن يُسكنها فسيح جناته، وأن يُلهمه وأهلَها وذويها خالص الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.

كما توجه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بخالص العزاء والمواساة للدكتور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى والدته الكريمة رحمها الله رحمة واسعة وأسكنها فسيح جناته، وألهمه وأسرتها الكريمة الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.