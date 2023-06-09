شرطة إسبانيا تعثر على رفات فتاة اختفت منذ 9 أعوام بعد إذابة جسدها فى صندوق..فيديو

فاطمة شوقى

Así descubrían nuestros agentes, tras una pared, en una vivienda de #Torremolinos restos humanos que podrían corresponder con los de una mujer desaparecida en 2014



⤵⤵https://t.co/viMfZ8ugYz pic.twitter.com/grtgh9tj4z — Policía Nacional (@policia) June 7, 2023

عثرت الشرطة الإسبانية على رفات فتاة تدعى سيبورا جاجانى، التى كانت مختفية منذ حوالى 9 أعوام ، و كانت تبلغ من العمر 22 عاما، وذلك خلال عملية البحث عن فتاة آخرى تدعى فيكتوريا وتبلغ 14 عاما ، وتم العثور عليها بصجة جيدة وكانت مختطفة منذ 5 أيام ، وفقا لصحيفة "الموندو" الإسبانية.



العثور على رفات فتاة

وأشارت الصحيفة إلى أن الشرطة الإسبانية اعتقلت رجل يدعو ماركو جالو روميو ، وهو يعمل معلم عبر الانترنت ، وقام بقتل صديقته السابقة عبر اذابة أجزاء من جسمها في الاسيد، وتم العثور على بقايا الجثة في كيس داخل جدار شقتها القديمة، حيث يعيش فيها في الوقت الحالي مستأجرون جدد.

كانت الحقيبة التي تحتوي على الجثة في صندوق خشبي حيث عثرت الشرطة أيضًا على باقة من الزهور وممتلكات سيبورا جاجاني الشخصية، بعد أن أحدثت الشرطة ثقبًا في الحائط بمطرقة ثقيلة.

وأوضحت الصحيفة أن الشرطة فتشت شقة الفتاة في عام 2014 ولكنها لم تعثر على أي اثر لها ، على الرغم من أنها استخدمت تقنية الاشعة السينية.

وأوضحت الصحيفة أن الفتاة الاسبانية التي تدعى ماريا فيكتوريا ، هي تبلغ 14 عاما وهربت مع نفس الرجل الذى يبلغ من العمر 30 عاما، والذى اقنعها بالخروج معه من المدينة ولا تزال التحقيقات جارية حول العلاقة بينهما .

غادرت فيكي منزلها يوم السبت الماضي ، وفقًا للتحقيق ، لمقابلته وفي نفس اليوم غادرت إلى مدريد. كانت الفتاة بلا وثائق وليس لديها أي نقود. بعد ساعات ، ألقت الكاميرات الأمنية في محطة تشامارتين بالعاصمة القبض عليها مع الأستاذ الجامعي.



فتاة اسبانية 14 عاما

وأبلغ الوالدان عن اختفاء ابنتهما في يوم 27 مايو الماضى ، عندما بدأت الأم تشعر بالقلق بشأن غياب فيكي، حيث كانت الساعة 9:30 مساءً، و كانت الفتاة قد غادرت الساعة 3:30 مساءً قائلةً إن عليها القيام ببعض الأعمال في منزل أحد الأصدقاء وإنها ستعود بعد وقت قليل، وبسبب تأخرها ، اتصلت الأم بالمراهقين وأنكروا جميعًا أنهم التقوا بفيكي.