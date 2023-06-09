اليوم السابع
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سقوط مستريح الاستثمار العقارى فى سوهاج

الجمعة، 09 يونيو 2023 11:55 ص
سقوط مستريح الاستثمار العقارى فى سوهاج حملات أمنية_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

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تمكنت الداخلية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالإستيلاء على مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم مقابل أرباح مادية فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ  للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (7 أشخاص- مقيمين بمحافظة سوهاج) بتضررهم من (أحد الأشخاص) لقيامه بتلقى مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها وإستثمارها لهم فى مجال (الإستثمار العقارى) مقابل أرباح متفق عليها ، وتوقفه عن سداد تلك الأرباح أو رد أصول المبالغ المالية .
 
بإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفنى تبين صحة الواقعة وقيام (صاحب مكتب مقاولات – مقيم بمحافظة سوهاج) بممارسة نشاطاً إحتيالياً على النحو المُشار إليه مما مكنه من الإستيلاء على مبالغ مالية من المُبلغين بلغت (7 مليون جنيه) .
 
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بممارسته للنشاط الإجرامى على النحو المُشار إليه.
 
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
 
 

سقوط مستريح

استثمار العقارى

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