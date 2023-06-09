سقوط جزئى من عقار بلا سكان فى حى المناخ ببورسعيد

سقط جزء من منزل في نطاق حي المناخ بمحافظة بورسعيد، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، ولم يتواجد بداخله سكان.

ويقع المنزل في تقاطع شارعي أسوان وكسرى، بنطاق حي المناخ، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية ووضع الكردونات الأمنية حول المنزل.

وأكد أهالي العقار أنهم لم يتواجدوا في العقار، كما أضاف عدد من الجيران أنه تساقطت أجزاء من الطابق الثاني بالمنزل على الطابق الأول.

وتلقى اللواء مازن صبري، مدير أمن بورسعيد، بلاغا من العقيد شريف العربي، يفيد بالسقوط الجزئي الذي حدث بالعقار السكني الخالي من السكان والكائن بكسرى وأسوان.

وعلى الفور ذهب فريق من الحماية المدنية برئاسة العقيد هاني المهدي، رئيس قسم الإطفاء، ولكنهم وجدوا العقار بدون سكان، وتم تكليف فريق بحث جنائى للوقوف على الأسباب، وتحرير المحضر الخاص بالواقعة، وتتولى النيابة العامة التحقيق.