زراعة الأسطح والتوعية بأخطار استخدام البلاستيك ضمن الاحتفال باليوم العالمى للبيئة بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، فعاليات الاحتفال باليوم العالمى للبيئة بنادى المناخ والبيئة بمراكز الشباب وتنظمه إدارة تنمية النشء بالمديرية و تنوعت الفاعليات بمركز شباب بيلا بين لقاءات حوارية و زراعة أسطح و زيارات ميدانية بمشاركة 20 طليع، الاحتفال فى الفترة من 5 يونيو إلى 11 يونيو برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة و اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ .

أوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن الفعاليات بدأت بنادى المناخ و البيئة بمركز شباب بيلا، بزراعة الأسطح باستخدام زجاجات البلاستيك وفى ثانى أيامه عقد لقاء حواري عن التلوث البيئى وأسبابه والسلبيات الخاصة بإستخدام البلاستيك وأخطاره على البيئة، وتضمن جانب من فاعليات الإحتفال محاضرة عن أهمية زراعة الأشجار وزيارة ميدانية لمشروع تحلية المياه بقرية إبشان .

تقام فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للبيئة للنشء بمراكز شباب كفر الشيخ، بإشراف جيهان حنفى رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء و مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب و متابعة تنفيذ لبنى أبو القاسم مدير إدارة تنمية النشء بالمديرية، محمد السماحى مدير إدارة شباب بيلا والمبادرة من تنفيذ فريق عمل نادى المناخ والبيئة بمركز شباب بيلا.