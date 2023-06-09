اليوم السابع
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رئيس هيئة الدواء يلتقي المدير التنفيذى للمجلس القومى للرقابة على الأدوية بناميبيا

الجمعة، 09 يونيو 2023 07:30 م
رئيس هيئة الدواء يلتقي المدير التنفيذى للمجلس القومى للرقابة على الأدوية بناميبيا رئيس هيئة الدواء المصرية و المدير التنفيذي للمجلس القومى للرقابة على الأدوية بدولة ناميبيا
كتب وليد عبد السلام

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استقبل الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، الدكتور بينيتس نانجومبي، المدير التنفيذي للمجلس القومي للرقابة على الأدوية بدولة ناميبيا، وذلك خلال فعاليات المؤتمر الطبي الأفريقي الثاني Africa Health Excon.
 
تم خلال الاجتماع مناقشة آليات دعم التعاون المشترك بين الدولتين، والتأكيد على استعداد هيئة الدواء المصرية لدعم جهود التنمية في ناميبيا في شتى المجالات ذات الصلة بالشأن الدوائي، وتزويد سوق الدواء بناميبيا بالصادرات الدوائية المصرية، ودعم تبادل الخبرات والقدرات الفنية فى مجال الصناعة والرقابة الدوائية.
 
يأتي ذلك في ضوء سعى الهيئة إلى التعاون المستمر وفتح قنوات التواصل والتعاون مع كافة الدول الأفريقية، والعمل على زيادة نفاذ المستحضرات الطبية المصرية بسوق الدواء الأفريقى.
 
 
 

هيئة الدواء

سوق الدواء

الرقابة الدوائية



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