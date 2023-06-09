اليوم السابع
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رئيس هيئة الدواء المصرية يلتقى وزيرة صحة الأرجنتين بالمؤتمر الأفريقى الطبى

الجمعة، 09 يونيو 2023 11:59 ص
رئيس هيئة الدواء المصرية يلتقى وزيرة صحة الأرجنتين بالمؤتمر الأفريقى الطبى جانب من اللقاء
كتب وليد عبد السلام

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استقبل الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، السيدة الدكتورة كارلا فيزوتى، وزيرة الصحة فى الأرجنتين، وذلك ضمن فاعليات المؤتمر الأفريقى الطبى الثانى Africa Health Excon.

وخلال الاجتماع، تم بحث آليات التعاون المشترك بين الدولتين، والتأكيد على استعداد هيئة الدواء المصرية للقيام بدعم جهود تنمية القطاع الدوائي بالأرجنتين، والتعاون فى شتى المجالات ذات الصلة بتطوير صناعة المستلزمات والمستحضرات الطبية.

وتناول الاجتماع مناقشة أوجه التعاون المتبادلة بين هيئة الدواء المصرية ونظيرتها بالأرجنتين فى عدد من المجالات، وكذلك دعم تبادل الخبرات بين البلدين.

ويأتى ذلك فى ضوء سعى الهيئة إلى التعاون المستمر، وفتح قنوات التواصل مع كافة الدول، وتعزيز العلاقات القائمة مع الأرجنتين، وتبادل الخبرات ودعم الكوادر العاملة بمجال الدواء.


هيئة الدواء

القطاع الدوائى

صناعة المستلزمات



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