رئيس هيئة الدواء المصرية يستقبل وزير صحة مدغشقر خلال المؤتمر الطبى الأفريقى الثانى

استقبل الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية ، الدكتور زيلي أريفيلو راندريا، وزير الصحة العامة بدولة مدغشقر، وذلك خلال فعاليات المؤتمر الطبي الأفريقي الثاني Africa Health Excon.

حيث تم خلال الاجتماع بحث آليات التعاون المشترك بين الدولتين فى مجال الدواء، ومناقشة آليات التعاون الممكنة لدعم إتاحة وتوافر المستحضرات الطبيه بدولة مدغشقر.

كذلك تم مناقشة تعزيز سبل التعاون لدعم القدرات الفنية، وخلق شراكات بين المصانع والشركات المصرية ونظيرتها بدولة مدغشقر، وكذلك مشاركة الخبرات المصرية في قطاعي الرقابة والتصنيع لتوفير الاحتياجات الأساسية من المستحضرات الطبية عالية الجودة بمدغشقر.

يأتي ذلك في ضوء سعى هيئة الدواء المصريه إلى التعاون المثمر، وفتح قنوات التواصل مع الدول الأفريقية، وتعزيز العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين، وتبادل الخبرات، ودعم الكوادر العاملة بمجالات ذات الصلة.