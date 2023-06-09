رئيس بيلاروسيا يشيد بعلاقات بلاده الاستراتيجية مع روسيا

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أشاد الرئيس البيلاروسى ألكسندر لوكاشينكو، بالعلاقات الاستراتيجية بين بلاده وروسيا، لافتا إلى أنه بالرغم من وجود مشاكل فى العلاقات الاقتصادية إلا أنها لا تشكل عائقا.

وقال لوكاشينكو - خلال اجتماعه مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - "إن العلاقات الروسية البيلاروسية هى جوهر الاتحاد الاقتصادى الأوراسى ورابطة الدول المستقلة".. مشيرا إلى أن محادثاته مع بوتين هى فرصة جيدة لتوضيح القضايا الحالية على جدول الأعمال.

ويعقد الرئيس الروسى اليوم لقاء مع رؤساء وفود دول رابطة الدول المستقلة وبلدان الاتحاد الأوراسي، الذى يضم روسيا وبيلاروسيا.