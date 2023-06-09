اليوم السابع
Ads
الجمعة، 09 يونيو 2023 05:33 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

رئيس المبادرة الرئاسية لصحة المرأة: 36 مليون سيدة خضعت للفحص والعلاج

الجمعة، 09 يونيو 2023 04:45 م
رئيس المبادرة الرئاسية لصحة المرأة: 36 مليون سيدة خضعت للفحص والعلاج الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان
كتبت أمل علام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر، عقد مؤتمر صحة أفريقيا Africa Health Excon  جلسة خاصة عن المبادرة الرئاسية لصحة المرأة، ودور المبادرة فى اكتشاف وعلاج السيدات المصابات بسرطان الثدى مبكرا.
 
من جانبه كشف الدكتور هشام الغزالي رئيس المبادرة الرئاسية لصحة المرأة، أستاذ علاج الأورام بطب عين شمس، إن المبادرة الرئاسية لصحة المرأة التى أطلقها رئيس الجمهورية عام 2019 كانت معدلات الاصابة بسرطان الثدى فى مصر أقل عن الدول الغربية، ولكن معدل الوفيات أعلى، موضحا إن الكشف المبكر لم يكن موجودا والعلاجات لم تكن متوافرة.
 
المشاركين بجلسة سرطان الثدى
المشاركين بجلسة سرطان الثدى
 
وأضاف، إن الرئيس أوصى ووجه بالمبادرة الرئاسية لصحة المرأة وكانت النتائج مبهرة وهى نفس النتائج التى حققتها مبادرة 100 مليون صحة فى القضاء على فيروس سى، موضحا إن هناك 36 مليون سيدة خضعت للفحص والعلاج فى المبادرة الرئاسية لصحة المراة، مضيفا، إنه تم القضاء على المراحل المتقدمة من المرض سواء فى المرحلة الثالثة أوالرابعة بنسبة 58.9%، وأصبحت مثل المعدلات العالمية بنسبة 29% فقط.
 
وقال، لقد طبقنا نظام الفريق الطبى فى المراكز التابعة للمبادرة سواء فى وزارة الصحة أو المستشفيات الجامعية، وبالتالى كان له مردود فى الخطة العلاجية حيث يتم وضع خطة دقيقة لعلاج المريضة سواء فى نسب الشفاء أو الحفاظ على الثدى، أو فى الكشف المبكر.
 
 
 
 وأشار إلى أن نسب حدوث الجراحات التحفظية لسرطان الثدى كانت 29% فقط، وحاليا وصلنا إلى 64%، وعن طرق الدعم الكبير بالمعدات الحديثة أن نقوم بمزيد من الجراحات التحفظية للحفاظ على صحة المرأة وجمالها وحالتها النفسية.
 
 وأضاف، إنه لأول مرة تم الإعلان عن السيدات الايجابية للهرمون واللاتى لديهن مستقبلات للهرمون وبالتالى يمكنها تناول أقراص هرمونية لعلاج سرطان الثدى، موضحا إن معدلات الاصابة بسرطان الثدى فى مصر بلغ  45 مصابة لكل 100 ألف سيدة.
 
 
 
شارك بالجلسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر، و بحضور ممثلى عن المجلس القومى للمراة.
 
وتناولت الجلسة العديد من الموضوعات الهامة وتم استعراض المجهودات المبذولة من المبادرة على مدار 4 سنوات والخطط المستقبلية للتطوير وتعزيز التعاون الدولى فى ضوء رؤية مصر 2030  
 
 

صحة المراة

المبادرة الرئاسية لصحة المراة

سرطان الثدى

الكشف مبكرا

علاج سرطان الثدى مبكرا

مؤتمر صحة افريقيا

Africa Health ExCon



الموضوعات المتعلقة

احذرى.. التدخين يؤثر على صحة المرأة الإنجابية والحمل

الأحد، 04 يونيو 2023 02:00 ص

فحص آلاف السيدات ضمن دعم صحة المرأة المصرية فى المنيا.. تفاصيل

الأربعاء، 31 مايو 2023 06:00 ص

مدير سابق لصندوق الأمم المتحدة للسكان: مصر نفذت مبادرات مهمة للحفاظ على صحة المرأة

الأحد، 28 مايو 2023 11:00 ص

جهاز الإحصاء يصدر بيانا بمناسبة اليوم العالمي "من أجل تنمية صحة المرأة"

السبت، 27 مايو 2023 03:41 م

فحص 2 مليون و957 ألف سيدة خلال مبادرة دعم صحة المرأة المصرية بالبحيرة

السبت، 13 مايو 2023 03:11 م

استقبال 35.6 مليون زيارة من السيدات لتلقى خدمات مبادرة دعم صحة المرأة.. إنفو

الخميس، 11 مايو 2023 03:11 م

"متحدث الصحة": 8.8 مليون سيدة مستفيدة من خدمات مبادرة "صحة المرأة"

الثلاثاء، 09 مايو 2023 12:21 م

فحص 35.4 مليون سيدة.. خدمات الكشف والتوعية ضمن مبادرة دعم صحة المرأة (فيديو)

الإثنين، 08 مايو 2023 06:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة