دراسة أمريكية: عقار لمرضى سرطان الثدى حقق نسبة شفاء عالية

كتبت رانيا عامر

أفادت دراسة أمريكية حديثة أجريت فى مدينة شيكاغو أن العقار الذى يتناوله المرضى المصابون بسرطان الثدى فى مرحلته المبكرة، قلل بشكل كبير من خطر انتشار السرطان فى الجسم بعد علاجه بالثدى، وذلك وفقا لما نشرته شبكة CNN.

وأوضحت الدراسة أن النظام الغذائى يلعب دورا مهم فى الحفاظ بشكل مستمر على الصحة العامة للأشخاص، ويعمل دائما على تقليل خطر الإصابة بمرض السرطان بكل أنواعه سواء كان سرطان الثدى وهو الأكثر شيوعا، أو غيره من السرطانات الرئة والقولون.

وكانت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أعطت إذنا باستخدام العقار، من قبل الأشخاص المصابين بمرض السرطان المنتشر فى الجسم، ما يساعدهم على العيش لفترة أطول عن طريق إبطاء نمو المرض وانتشاره.

وقال الدكتور شريرام أرادهيه، رئيس التنمية العالمية، إن استخدام هذا العقار يساعد المرضى المصابين بسرطان الثدي في مرحلة مبكرة من الإصابة.

وأكدت نتائج التجارب التي أجريت أن العقار حسن النسبة المئوية للأشخاص الذين أصيبوا بمرض سرطان الثدي بنسبة 90.4% خلال ثلاث سنوات، مقارنة مع الأشخاص الذين لم يتناولوا الدواء ولكن في مرحلته المبكرة من اكتشاف الإصابة بالمرض.