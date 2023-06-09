جامعتا أسيوط والمصرية للتعلم الإلكترونى يبحثان إنشاء برامج مشتركة

كتب محمد صبحى

أجرى الدكتور هشام عبد السلام- رئيس الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني - الأهلية- زيارة الدكتور أحمد المنشاوى- رئيس جامعة أسيوط وذلك بحضور كلاً من الدكتور رأفت أحمد -عميد كلية الدراسات التجارية وإدارة الأعمال، والدكتور كمال حمزة -مدير برنامج تكنولوجيا المعلومات،و الدكتور محمد محمود - مدير فرع أسيوط الدراسى.

واستهل الدكتور هشام عبد السلام اللقاء بتهنئة رئيس جامعة أسيوط لتوليه منصبه الحالي متمنياً له دوام التوفيق والعطاء.

كما رحب الدكتور أحمد المنشاوي برئيس الجامعة وجميع الحضور ، وأشاد بالجهود المبذولة من جانب الدولة للتوسع في افتتاح الجامعات الأهلية على مستوى محافظات الجمهورية، مشيراً إلى مختلف القضايا التي عملت تلك الجامعات على معالجتها من خلال إتاحة برامج تعليمية متنوعة تتماشى مع احتياجات سوق العمل ، وكذلك إتاحة فرص تعليمية لمختلف الفئات العمرية والإجتماعية.

وأضاف رئيس الجامعة، أنه في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ودعم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بقيادة الأستاذ الدكتور أيمن عاشور تعمل الوزارة من خلال الجامعات الأهلية الجديدة على تبنى برامج أكاديمية جديدة ومناهج لخدمة المجتمع والإنسان والتنمية على النطاق العلمي وتنمية الموارد الإقليمية البشرية والطبيعية وذلك ضمن إستراتيجية التعليم العالي 2030،

وأبدي رئيس جامعة أسيوط استعداده التام بتقديم كافة سبل الدعم المطلوبة بين الجامعتين، وأوصي بضرورة تعظيم الإستفادة من الموارد المتاحة بالجامعة وحسن استغلالها في تفعيل التطورات المرجوة، كما أشاد بالدور المتميز الذي تلعبه الجامعة في تقديم خدمات تعليمية متميزة لطلاب الصعيد.

فيما تناول الدكتور هشام عبد السلام بنود الخطط التوسعية للجامعة بفرع أسيوط الدراسي، كالتوسع في المدرجات والمعامل المخصصة للجامعة مشيراً إلى ارتفاع معدل الطلاب الملتحقين بفرع أسيوط الدراسي لكونه من أكبر وأول الفروع الدراسية للجامعة، كما أشار لضرورة إتاحة برامج أكاديمية مشتركة تضم تخصصات مدمجة بين تخصصات كليتي الحاسبات وإدارة الأعمال بين الجامعة وجامعة أسيوط.

وختاماً، قدم رئيس جامعة أسيوط درع التكريم لرئيس الجامعة مؤكداً على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتفعيل بروتوكول التعاون المشترك بين الجامعتين.