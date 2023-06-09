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الجمعة، 09 يونيو 2023 11:29 م
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توافد المواطنين على شواطئ مصيف بلطيم.. صور

الجمعة، 09 يونيو 2023 11:06 م
توافد المواطنين على شواطئ مصيف بلطيم.. صور مصيف بلطيم
كفر الشيخ – محمد سليمان

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شهد مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، توافد المواطنين على شواطئ مدينة مصيف بلطيم للاستمتاع بشواطئ المدينة الستة، فى ظل توفير كافة الخدمات المتعددة للمصطافين، وتواجد رجال الإنقاذ على الشواطئ، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

كما تابع هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، توافر السلع الغذائية، والخدمات المتعددة، للمصطافين، وتابع توزيع أفراد الإنقاذ والمعدات والمهمات الخاصة على الشواطئ، موجهاً باليقظة والاستعداد لأي طوارئ قد تحدث للحفاظ على حياة المصطافين، وحسن معاملتهم، مهيباً بالمصطافين بالالتزام بتعليمات رجال الإنقاذ.

اقبال على مصيف بلطيم
اقبال على مصيف بلطيم
 
جانب من الاقبال على المصيف
جانب من الاقبال على المصيف
 
جانب من التواجد بالمصيف
جانب من التواجد بالمصيف
 
جانب من التوافد على المصيف_1
جانب من التوافد على المصيف

 


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