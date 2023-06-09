تعليم البحر الأحمر: تنسيق المدارس الفنية والثانوية العامة خلال أسبوع

البحر الأحمر - عماد عرفة

قال هشام منير، وكيل وزارة التربية و التعليم فى محافظة البحر الأحمر ، إن الإعلان عن تنسيق المدارس الفنية والثانوية العامة خلال أسبوع أو أكثر، وإنه جارٍ العمل للاعلان فى اسرع وقت ممكن.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، جارٍ العمل على حسابات المجموع التكرارى واستيعاب المدارس للطلاب لاستخراج الأرقام المناسبة لأعداد الطلاب والمجاميع الخاصة لهم للمدارس الفنية وكذلك الثانوية العامة.

كان اعتمد اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، بنسبة نجاح 80.4% للإعدادية العامة، ونسبة 100% للتربية الخاصة والمكفوفين والصم والبكم، بحضور هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر.

وهنأ محافظ البحر الأحمر جميع المتفوقين والناجحين بالشهادة الإعدادية، متمنياً لهم مزيدا من النجاح والتفوق فى المراحل الدراسية المقبلة، مؤكداً أن المحافظة تعمل على تقديم كافة سبل الدعم الممكنة لمدارس التربية والتعليم بجميع مدنها.

ومن جانبه قال هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر إن نسبة 79.8% الإعدادية المهنية، وأن نسب النجاح خلال العام الجارى أفضل بكثير من العام الماضى.





