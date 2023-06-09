تعرف على موعد طرح كراسات شروط حجز وحدات الإسكان فى 4 مدن جديدة

كتب أحمد حسن

أعلن اللواء وليد البارودي رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، طرح 361 وحدة سكنية استثمارية في مواقع متميزة بمشروعات الهيئة ( لؤلؤة القاهرة الجديدة – لؤلؤة بدر – لؤلؤة أكتوبر – لؤلؤة العاشر من رمضان).

وأوضح اللواء وليد البارودي، أن مساحات الوحدات السكنية المطروحة تبدأ من 95 م2 وحتى 155 م2 شاملة الجراج ، بتسهيلات في السداد تصل إلى 7 سنوات، بإستثناء لؤلؤة العاشر من رمضان بتسهيلات في السداد تصل لـ 10 سنوات، على أن يكون التسليم في يوليو 2024 ، مشيراُ إلى أنه في حالة السداد بالكامل (كاش) يتم خصم 20 % من ثـمن الوحدة وعدم الدخول في القرعة .

وأضاف رئيس هيئة تعاونيات البناء والإسكان، أنه يمكن الحصول على كراسة الشروط لمعرفة المواصفات والمبالغ المالية والشروط كافة نظير سداد مبلغ قدره 300 جنيهاً، وذلك اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 12 يونيو وحتى يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو الجاري، بمقر الهيئة الرئيسي ( 3 شارع سمير عبدالرؤوف – امتداد مكرم عبيد – مدينة نصر).

وأشار اللواء وليد البارودي، إلى أنه سيتم الحجز وتقديم الطلبات للوحدات السكنية المطروحة بمشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة، خلال الفترة من 4 إلى 13 يوليو 2023، ومشروع لؤلؤة بدر خلال الفترة من 17 إلى 26 يوليو 2023، ومشروع لؤلؤة أكتوبر خلال الفترة من 31 يوليو وحتى 10 أغسطس 2023، ومشروع لؤلؤة العاشر من رمضان خلال الفترة من 14 إلى 24 أغسطس 2023.

ولفت رئيس هيئة تعاونيات البناء والإسكان، إلى أنه سيتم إجراء القرعة العلنية بين المتقدمين لتخصيص للوحدات السكنية المطروحة بمشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة يوم الأحد الموافق 3 سبتمبر 2023 ، بينما القرعة العلنية لمشروع لؤلؤة بدر ستكون يوم الأربعاء الموافق 6 سبتمبر 2023، والقرعة العلنية لمشروع لؤلؤة 6 أكتوبر ستكون يوم الاثنين الموافق 11 سبتمبر 2023 ، بينما سيتم إجراء القرعة العلنية لتخصيص الوحدات السكنية المطروحة بمشروع لؤلؤة العاشر من رمضان يوم الخميس الموافق 14 سبتمبر 2023، بحيث تجرى قرعة كل مشروع في تمام الساعة 12 ظهراً بمقر نادي العلميين أمام مقر الهيئة الرئيسي.