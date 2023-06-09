تعرف على أماكن المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة ضمن حياة كريمة بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

استهدفت مؤسسة حياة كريمة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم فى سوهاج طلاب الصف الثالث الثانوى من خلال مراجعات فى مختلف المواد الدراسية من خلال مدرسين مشهود لهم بالخبرة فى مجال التعليم الثانوى خاصة الشهادة الثانوية.

ويقدم "اليوم السابع" لطلاب الثانوية العامة بمحافظة سوهاج الرابط الخاص بالتقديم وكذلك الأماكن التى تجرى بها عملية المراجعات الخاصة بطلاب الشهادة الثانوية تعرف عليها من خلال المعلومات التالية.

1 – رابط التسجيل للمراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة https://forms.gle/vuzt1H31af9pE4tf6

2 – المحاضرات تبدأ الساعة الثالثة عصر وتنتهى العاشرة والنصف مساء على مدار 10 أيام تنتهى 8 /6/ 2023 بواقع محاضرتين يوميا.

3 – إدارة طما التعليمة مدرسة الحسينى أبو ضيف بنين.

4 – إدارة طهطا التعليمة مدرسة خالد بن الوليد الثانوية المشتركة.

5 – إدارة جهينة التعليمة مدرسة محمود صقر الثانوية المشتركة.

6 – إدارة المراغة التعليمية مدرسة الثانوية بنات.

7 – إدارة سوهاج التعليمية مدرسة الشيماء الثانوية بنات.

8 – إدارة أخميم التعليمة مدرسة قدرى المشنب الثانوية بنات.

9 – إدارة ساقلته التعليمة مدرسة ساقلته الثانوية بنات.

10 – إدارة المنشاه التعليمية مدرسة الثانوية بنات بالمنشاه.

11- إدارة جرجا التعليمة مدرسة عقبة بن نافع الثانوية.

12- إدارة البلينا التعليمة مدرسة الشهيد عبدالله بكير الثانوية بنات.

13 – إدارة دار السلام التعليمية مدرسة عبدالحميد رضوان الثانوية المشتركة.