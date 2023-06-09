اليوم السابع
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تحرير 1936 مخالفة عدم تركيب ملصق إلكترونى خلال 24 ساعة

الجمعة، 09 يونيو 2023 11:32 ص
تحرير 1936 مخالفة عدم تركيب ملصق إلكترونى خلال 24 ساعة المرور- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

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ضبط رجال المرور بالإدارة العامة 1936 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكترونى، و 552 مخالفات لقائدى الدراجات النارية، لعدم ارتداء الخوذة، وتم رفع 50 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع.
 
وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة، لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع، وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.
 
وتمركزت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة، لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.
 
وشنت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الاغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعى والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.

 


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