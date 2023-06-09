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الجمعة، 09 يونيو 2023 03:55 م
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تحرير 117 محضراً خلال حملة لإزالة الإشغالات بشوارع ملوى بالمنيا

الجمعة، 09 يونيو 2023 03:08 م
تحرير 117 محضراً خلال حملة لإزالة الإشغالات بشوارع ملوى بالمنيا جانب من الحملات
المنيا - حسن عبد الغفار

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وجه اللواء أسامه القاضى محافظ المنيا، كافة الأجهزة التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة، بتنظيم حملات ميدانية متنوعة، لمتابعة الحالة العامة بالشوارع والأحياء الداخلية لمنظومة النظافة العامة وإجراء أعمال الصيانة الدورية ورفع كافة الإشغالات على حرم الطريق العام، وإزالة كافة التعديات بالبناء المخالف والعشوائى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.

من جانبها، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى، حملة مكبرة لرفع وإزالة الاشغالات، بشوارع مدينة ملوى، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 117 محضرا ً تنوع بين ( إزالة إدارية، إشغال طريق، بائع متجول)، وذلك فى إطار الاهتمام برفع كفاءة الطرق والشوارع الرئيسية، وعودة الانضباط للشارع والطريق العام وإضفاء مظهر جمالي وحضاري لائق وتوفير بيئة صحية ونظيفة.

 

 


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