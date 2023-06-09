تاجر الكيف سقط بالفودو قبل ترويجه بين المتعاطين في الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، القبض على تاجر مواد مخدرة، قبل ترويجه كمية من مخدر الفودو ، واعترف المتهم بالإتجار بالمضبوطات، وتخزينها بمسكنه، فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

توصلت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، لتورط عاطل في ترويج المواد المخدرة بين المتعاطين بعدة مناطق في الجيزة.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم إعداد كمين للمتهم بعد رصد تحركاته، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وضبط بحوزته كمية من مخدر الفودو معدة للبيع، وهاتف محمول، ومبلغ مالي من حصيلة الاتجار.

بمواجهة المتهم اعترف باعتياده الإتجار بالمواد المخدرة، وحيازته المضبوطات لترويجها بين عملائه من المتعاطين، وتواصله مع عملائه بواسطة الهاتف المضبوط بحوزته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضرا بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.