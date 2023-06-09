"بيطرى الأقصر" يكشف تفاصيل مرور اللجان على أسواق المواشي.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطرى بالأقصر استمرار تفعيل دور المديرية فى إحكام الرقابة البيطرية على أسواق الماشية المقامة بمراكز محافظة الأقصر كلا فى يومه المحدد أسبوعياً وبشكل منتظم.

وقالت مديرية الطب البيطرى فى الأقصر، فى بيان صحفى، إن عدة لجان تشكلت خلال الأسبوع الماضى، للمرور على أسواق الماشية والتقصى والتحصين، وهذه اللجان شملت فى يوم السبت 3 يونيو تشكيل اللجنة الطبية البيطرية من إدارة إسنا البيطرية برئاسة الدكتور محمد إبراهيم الرشيدى مدير إدارة إسنا البيطرية، ورئيس اللجنة الطبية البيطرية وعضوية كل من الدكتور يوحنا مريد رئيس قسم الوقاية بإدارة إسنا البيطرية، والدكتور دندراوى منصور رئيس وحدة بندر الأقصر البيطرية، والدكتور وليد يوسف رئيس وحدة نجع سعيد البيطرية بإسنا، بمشاركة شرطة البيئة والمسطحات بمركز بندر إسنا، حيث قامت اللجنة بالمرور على سوق إسنا للماشية، وتم عمل تقصي وبائي نشط لمعرفة الوضع الوبائي، بالإضافة إلى تحصين الحيوانات القابلة للإصابة ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع.

وأوضح الدكتور فتحى سلمى، إنه تم خلال عمل اللجنة بسوق إسنا، توعية مربي وتجار الماشية بأهمية وضرورة تحصين الحيوانات القابلة للإصابة ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، وتوعيتهم بخطورة هذه الأمراض الوبائية وما تسببه من خسائر إقتصادية فادحة فى الثروة الحيوانية، والتوعية بأهمية التأمين على الماشية وما يقدمه صندوق التأمين على الثروة الحيوانية للمربى فى حالة تأمينه على الحيوانات الخاصة به، وكذلك التوعية بأهمية ترقيم وتسجيل الحيوانات الخاصة بهم.

أما فى يوم الثلاثاء 6 يونيو الجارى، فقد تشكلت اللجنة الطبية البيطرية من إدارة الأقصر البيطرية برئاسة الدكتور مايكل رفعت، والدكتور شادى زكريا بمشاركة شرطة البيئة والمسطحات بمركز بندر الأقصر، حيث قامت اللجنة بالمرور على سوق الأقصر للماشية المقام بمنطقة الحبيل، وتم عمل تقصى وبائي نشط لمعرفة الوضع، وتحصين الحيوانات القابلة للإصابة ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، وتوعية المربين وتجار الماشية بأهمية التحصينات الوقائية الدورية للحيوانات القابلة للإصابة ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع وتوعيتهم بخطورة هذه الأمراض الوبائية والتوعية بطرق الوقاية، وكذلك التوعية بأهمية التأمين على الماشية واهمية ترقيم وتسجيل الحيوانات، حرصاً على حصول الحيوان على كافة الرعاية البيطرية المقدمة من الوحدة البيطرية التابع لها.

وفى يوم الخميس 8 يونيو الجارى، فقد تشكلت اللجنة الطبية البيطرية من إدارة أرمنت البيطرية برئاسة الدكتور كيرلس لطفى رئيس الوحدة البيطرية بأرمنت، بمشاركة شرطة البيئة والمسطحات بمركز بندر أرمنت، حيث تم المرور على سوق أرمنت للماشية المقام بمنطقة أبو قليعي بحاجر أرمنت، وتم عمل تقصي وبائي نشط لمعرفة الوضع الوبائي، وتحصين الحيوانات القابلة للإصابة ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، وتوعيتهم بأهمية التحصينات الوقائية الدورية ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع والتوعية بأهمية التأمين على الماشية، وأهمية ترقيم وتسجيل الحيوانات الخاصة بهم حرصاً على حصول الحيوان على كافة الرعاية البيطرية المقدمة من الوحدة البيطرية التابع لها.

وأكد الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطري بالأقصر، على إنه تستمر مديرية الطب البيطري بالأقصر والإدارات والوحدات البيطرية التابعة لها، تكثيف لجان التقصي والترصد الوبائي ولجان التحصين والإرشاد البيطرى بكافة أسواق الماشية المقامة بمراكز المحافظة، وذلك تزامناً مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.



الأطباء البيطريين خلال فحص المواشي فى الأسواق



جانب من الحملات على أسواق الماشية فى الأقصر



عمل اللجان على أسواق المواشي خلال أسبوع لتحصينها قبل العيد



مدير بيطرى الأقصر يكشف تفاصيل اللجان على أسواق المواشي







