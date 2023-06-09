اليوم السابع
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انعقاد الجمعية العمومية العادية لاتحاد المهن الطبية

الجمعة، 09 يونيو 2023 03:10 م
انعقاد الجمعية العمومية العادية لاتحاد المهن الطبية الدكتور حسين خيرى رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية
كتبت آية دعبس

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أعلن منذ قليل، الدكتور حسين خيرى رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، انعقاد الجمعية العمومية العادية للاتحاد، بعد اكتمال النصاب القانونى لها.

وتناقش الجمعية العمومية:

1- تقرير الأمين العام واعتماد أنشطة الاتحاد

2- تقرير أمين الصندوق

3- عرض تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية 2019

4- عرض تقرير ممثل الجهاز المركزى للمحاسبات عن ميزانية 2019

5- اعتماد الميزانيات عن أعوام من 2013 إلى 2019

6- اختيار مراقب الحسابات وتحديد مكافأته

7- مناقشة سبل تحسين تحصيل الدمغة الطبية واعتماد مقترح تعديل قانون الدمغة الطبية وموقف الاشتراكات لزيادة موارد صندوق المعاشات

وكان قد قرر المجلس فى اجتماعه الذى عقد يوم الثلاثاء الماضى إرجاء مناقشة بند " اعتماد لائحة المعاشات والإعانات" للمزيد من الدراسة والمناقشة حوله.


اتحاد المهن الطبية

عمومية المهن الطبية

ميزانية اتحاد المهن الطبية



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