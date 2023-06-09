انطلاق فعاليات مهرجان نوادى مسرح الطفل بالمنصورة

شهدت أولى فعاليات عروض نوادى مسرح الطفل بالهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام، حضور جماهيري ملحوظ، حيث تم تقديم العرض المسرحي صندوق الدنيا على مسرح أم كلثوم بقصر ثقافة المنصورة ، بمحافظة الدقهلية.

العرض المسرحي من إخراج احمد مصطفى، وتأليف مصطفى فتحي، وأشعار سماء رضا، ويتناول ما يحدث في البيئة في النباتات والمياه وظاهرة الاحتباس الحراري، وكيفية الحفاظ على البيئة من التلوث، الذي قد يتسبب في كارثة.

وتم تجسيد القصة عن طريق شخصية أدهم وابنته جانا، وهو رجل بسيط يحكي قصصًا للأطفال عن البحار، يوضح من خلالها الضرر العائد على الإنسان من تلوث المياه الذي يضر بالثروة السمكية، والضرر من تقطيع الأشجار والاحتباس الحراري، وفي النهاية ينجح في إقناع الأطفال بزراعة شجر أمام منازلهم للحفاظ على البيئة، وتوعية أصدقائهم بالمخاطر.

وتم تقديم العرض المسرحي أمام لجنة التقييم، وتضم المخرج حمدي حسين بكري، ونهاد السيد عبد القادر، وريهام عبد الحميد، وبحضور محمد سامي، مدير قصر ثقافة الطفل، وعزت أحمد ذكي، مدير قصر ثقافة المنصورة.

ومن المقرر أن يشهد مسرح أم كلثوم بقصر ثقافة المنصورة، تقديم ثاني عروض المهرجان، اليوم الجمعة، بعنوان الهجوم على كوكب الأرض للمخرج إسلام سند، والمؤلف منتصر ثابت فيما سيتم تقديم العرض المسرحي العميان للمخرج محمد قعود، خلال الفترة من 11 حتى 15 يونيو الجاري، على مسرح نادي النيل.