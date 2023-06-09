اليوم السابع
Ads
الجمعة، 09 يونيو 2023 11:30 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

انطلاق فعاليات مهرجان نوادى مسرح الطفل بالمنصورة

الجمعة، 09 يونيو 2023 10:00 م
انطلاق فعاليات مهرجان نوادى مسرح الطفل بالمنصورة مسرح الطفل بالمنصورة
الدقهلية _محمد الحبشي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهدت أولى فعاليات عروض نوادى مسرح الطفل بالهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام، حضور جماهيري ملحوظ، حيث تم تقديم العرض المسرحي صندوق الدنيا على مسرح أم كلثوم بقصر ثقافة المنصورة، بمحافظة الدقهلية.
 
العرض المسرحي من إخراج احمد مصطفى، وتأليف مصطفى فتحي، وأشعار سماء رضا، ويتناول ما يحدث في البيئة في النباتات والمياه وظاهرة الاحتباس الحراري، وكيفية الحفاظ على البيئة من التلوث، الذي قد يتسبب في كارثة.
 
وتم تجسيد القصة عن طريق شخصية أدهم وابنته جانا، وهو رجل بسيط يحكي قصصًا للأطفال عن البحار، يوضح من خلالها الضرر العائد على الإنسان من تلوث المياه الذي يضر بالثروة السمكية، والضرر من تقطيع الأشجار والاحتباس الحراري، وفي النهاية ينجح في إقناع الأطفال بزراعة شجر أمام منازلهم للحفاظ على البيئة، وتوعية أصدقائهم بالمخاطر.
 
وتم تقديم العرض المسرحي أمام لجنة التقييم، وتضم المخرج حمدي حسين بكري، ونهاد السيد عبد القادر، وريهام عبد الحميد، وبحضور محمد سامي، مدير قصر ثقافة الطفل، وعزت أحمد ذكي، مدير قصر ثقافة المنصورة.
 
ومن المقرر أن يشهد مسرح أم كلثوم بقصر ثقافة المنصورة، تقديم ثاني عروض المهرجان، اليوم الجمعة، بعنوان  الهجوم على كوكب الأرض للمخرج إسلام سند، والمؤلف منتصر ثابت فيما سيتم تقديم العرض المسرحي العميان للمخرج محمد قعود، خلال الفترة من 11 حتى 15 يونيو الجاري، على مسرح نادي النيل.
 
الحضور الجماهيري
الحضور الجماهيرى

انطلاق فاعليات مهرجان نوادي مسرح الطفل بالمنصورة
انطلاق فاعليات مهرجان نوادي مسرح الطفل بالمنصورة

جانب من العرض
جانب من العرض

فاعليات انطلاق نوادي مسرح الطفل بالمنصورة
فاعليات انطلاق نوادى مسرح الطفل بالمنصورة

مسرح المنصورة
مسرح المنصورة

 


مسرح أم كلثوم

مسرح نادي النيل

المنصورة

الحفاظ علي البيئة

الإحتباس الحراري

التلوث

عرض مسرحي

نوادي مسرح الطفل

صندوق الدنيا

حضور جماهيري



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة