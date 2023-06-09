اليوم السابع
Ads
الجمعة، 09 يونيو 2023 02:12 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

اليوم.. انقطاع مياه الشرب عن بعض مناطق القاهرة

الجمعة، 09 يونيو 2023 01:00 ص
اليوم.. انقطاع مياه الشرب عن بعض مناطق القاهرة انقطاع المياه - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، أنه نظراً للقيام بأعمال صيانة ولحامات خطوط المياه داخل رافع مياه الزيتون، الأمر الذى يترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق (شارع اسماعيل رمزى ومتفرعاته – منطقة الميريلاند ومتفرعاتها – منطقة الإتحادية – منطقة الألف مسكن – شارع عثمان بن عفان ومتفرعاته – شارع الأهرام ومتفرعاته – ميدان الإسماعيلية ومتفرعاته)، وذلك اعتبارا من الساعة الثامنة مساء يوم الخميس الموافق 8-6-2023 وحتى الساعة السادسة صباح يوم الجمعة الموافق 9-6-2023.
 
وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الإنقطاع.
 
هذا وقد قامت الشركة بالدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس اب على رقم 01206665125
 
 

انقطاع المياه

مياه الشرب

ابمياه

مياه القاهرة



الموضوعات المتعلقة

قطع المياه عن بعض قرى البلينا بسوهاج اليوم لأعمال الإحلال والتجديد بالمحطة السطحية

الخميس، 08 يونيو 2023 03:26 م

قطع مياه الشرب 12 ساعة عن مناطق جنوب مدينة أسوان للصيانة

الأربعاء، 07 يونيو 2023 02:14 م

اليوم قطع المياه عن مدينة شبين الكوم وضواحيها بالمنوفية لغسيل الشبكات

الإثنين، 05 يونيو 2023 06:00 ص

قطع المياه في بعض مناطق منية النصر بالدقهلية لمدة 9 ساعات اليوم

السبت، 03 يونيو 2023 06:00 ص

اليوم قطع المياه عن المنطقة الصناعية ببياض العرب فى بنى سويف لصيانة المحطة

الجمعة، 02 يونيو 2023 02:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة