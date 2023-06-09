اليابان تتعهد بتخصيص 5 ملايين دولار لدعم أوكرانيا بعد انهيار سد كاخوفكا

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تعهدت اليابان، اليوم الجمعة، بتخصيص 5 ملايين دولار لدعم أوكرانيا بعد انهيار سد نوفا كاخوفكا الذي تسبب في أضرار جسيمة في البلاد.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو، في تصريح نقلته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، إن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا أخبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مكالمة هاتفية أن اليابان ستقدم 5 ملايين دولار لدعم أوكرانيا بعد انهيار سد نوفا كاخوفكا الذي تسبب في أضرار جسيمة في البلاد.

وأضاف أنه خلال محادثاتهما الأولى منذ التقى الزعيمان في هيروشيما في 21 مايو الماضي، اليوم الختامي لقمة مجموعة السبعة التي استمرت ثلاثة أيام، أعرب كيشيدا أيضًا عن تعاطفه مع ضحايا كارثة السد.

وفي السياق نفسه، أفادت وزارة الخارجية اليابانية بأن كيشيدا أخبر زيلينسكي أن أي محاولة لتغيير الوضع الراهن بالقوة يجب عدم قبولها، مضيفة أن الزعيمين أكدا أهمية النظام العالمي القائم على سيادة القانون.

وأجرى كيشيدا وزيلينسكي محادثة هاتفية بعد أيام من اضطرار عشرات الآلاف من السكان على الإخلاء في أعقاب الفيضانات الناجمة عن تدمير السد، والذي ألقت أوكرانيا باللوم فيه على موسكو وسط عدم ظهور أي بوادر على انتهاء الحرب مع روسيا قريبًا.

ويعد السد أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة لأوكرانيا لأنه يوفر مياه التبريد لمحطة الطاقة النووية زاباروجيا في البلاد - وهي الأكبر في أوروبا. قد يؤدي الفشل في تبريد الوقود النووي إلى وقوع حادث خطير مثل الانصهار النووي، مع العلم أن المرفقين تحت السيطرة الروسية.