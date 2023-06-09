الكشف على 1853 مريضا فى قافلة علاجية بقرية الأمل بالدقهلية

صرح الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية ، أنه تم تنظيم قافلة طبية علاجية بقرية الأمل التابعة لمركز بلقاس، يومي الأربعاء والخميس، تحت إشراف الدكتورة علياء أبو السعود، منسق عام القوافل.

وأضاف أنه خلال القافلة تم توقيع الكشف على 1853 مريضا، وضمت عيادات متنقلة وعيادات داخل الوحدة، فضلا عن معمل طفيليات وأشعة x ray.

وأوضح أنه في قسم الباطنة تم الكشف على 345 مريضًا، والأطفال 367 مريضًا، والجراحة 220 مريضًا، وأنف وأذن 201 مريض، والعظام 186 مريصًا، والرمد 241 مريضًا، والأسنان 138 مريضًا، والنسا وتنظيم الأسرة 155 مريضًا.

كما تم إجراء 351 تحليلا مختلفا للمرضى، و113 حالة أشعة عادية وموجات صوتية، فضلا عن فحص 146 مريضا ضمن مبادرة الكشف المبكر لأمراض السكر والضغط والدم، وتحويل 83 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم، وإصدار 24 قرارا للعلاج على نفقة الدولة.

وأكد وكيل الوزارة حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين، حيث أقيم على هامش القافلة 45 ندوة تثقيفية و140 حالة استبيان، مؤكدا على استمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة للتسهيل عليهم ورفع المعاناة عنهم.

يأتي ذلك بناءًا على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين خاصة في الأماكن البعيدة النائية والمحرومة.