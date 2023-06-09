اليوم السابع
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القبض على المتهم بقتل صديقه وتقطيع جثته فى العجوزة

الجمعة، 09 يونيو 2023 08:16 م
القبض على المتهم بقتل صديقه وتقطيع جثته فى العجوزة حبس -أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف - كريم صبحى

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ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على المتهم بقتل صديقه، وتقطيع جثته فى العجوزة، نتيجة خلافات بينهما، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.
 
وورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد اختفاء أحد الأشخاص، ووجود شبهة جنائية في اختفاءه.
 
بإجراء التحريات تبين أن المجني عليه تعرض للقتل على يد صديقه، نتيجة خلافات بينهما، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.
 
وذكر المتهم أنه قتله وقطع جثته، وتخلص من الأشلاء، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

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العجوزة

امن الجيزة

اخبار الحوادث




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