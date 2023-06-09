السيطرة على حريق فى مخزن كرتون بالفيوم دون إصابات

الفيوم رباب الجالي

تمكنت قوات الحماية المدنية ورجال الإطفاء بمديرية أمن الفيوم، من السيطرة على حريق هائل اندلع في مخزن ممتلئ بعشرات الأطنان من الكرتون، مساء اليوم الجمعة، بدائرة محافظة الفيوم، دون وقوع إصابات، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق

كانت شرطة النجدة، بمحافظة الفيوم تلقت بلاغًا من إدارة الحماية المدنية، يفيد اندلاع حريق في مخزن كرتون بعزبة حنين بنطاق حي شرق الفيوم، وامتداد النيران إلى خارج المخزن.

وعلى الفور، انتقل رجال الإطفاء وقوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق على الفور، وتبينّ نشوب حريق هائل في مخزن معبئ بالكرتون، فيما جرى إخماد النيران وتبريدها منعًا لاشتعالها مجددًا، وذلك دون وقوع أيّة إصابات، كما تم إخماد النيران التي امتدت إلى أكوام القش بمحيط المخزن.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.