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الرئيس السيسي يصل موزمبيق فى آخر محطات جولته الأفريقية

الجمعة، 09 يونيو 2023 11:47 ص
الرئيس السيسي يصل موزمبيق فى آخر محطات جولته الأفريقية الرئيس السيسى يصل موزمبيق
كتب محمد شعلان

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وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دولة موزمبيق في آخر محطات جولته الافريقية، التي شملت أنجولا وزامبيا كما شارك في اعمال قمة كوميسا الـ22.

 

وغادر الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، مقر انعقاد القمة الـ22 لقادة تجمع الكوميسا الذي انعقد في زامبيا.

 


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