اليوم السابع
Ads
الجمعة، 09 يونيو 2023 03:11 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسي: الإرهاب محصلة جهل وتخلف وفقر والتنمية أحد محاور مواجهته

الجمعة، 09 يونيو 2023 02:02 م
الرئيس السيسي: الإرهاب محصلة جهل وتخلف وفقر والتنمية أحد محاور مواجهته الرئيس السيسى فى المؤتمر
كتب محمد شعلان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر لها تجربة فيما يخص مواجهة الإرهاب، قائلا: "الارهاب محصلة جهل وتخلف وفقر، وهذا الجهل نتج عنه شكل من أشكال التطرف، وبالتالي المقاربة الأمنية لم تكن فقط المسار الذى اختارت مصر الاتجاه فيه، ولكن البناء والتنمية والتعمير أحد المحاور لمواجهته".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمة بالمؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس موزامبيق، أن مصر عملت على تحسين وتصويب الخطاب الديني، مشيرا إلى أن الحوار أسلم وسيلة لحل الخلافات والقضايا المختلفة وهذا توجهنا جميعا.

وأفاد الرئيس السيسي، بأن مصر على استعداد لتدريب الأئمة والعلماء في موزمبيق، وتبادل المعلومات والخبرات.


الرئيس السيسى

السيسى

موزمبيق

الارهاب



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة