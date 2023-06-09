اليوم السابع
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الداخلية تضبط 7 قضايا مخدرات فى دمياط

الجمعة، 09 يونيو 2023 12:03 م
الداخلية تضبط 7 قضايا مخدرات فى دمياط حملات أمنية_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

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شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط  حملة أمنية إستهدفت دوائر مراكز شرطة (دمياط- فارسكور- الزرقا- كفر البطيخ- كفر سعد)، وأقسام شرطة (أول دمياط- دمياط الجديدة).
 
أسفرت جهودها عن ضبط عدد (7) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. بإجمالى مضبوطات (10,250 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 18 كيلو جرام لمخدر البانجو – 11 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية من مخدر الهيروين – بندقية خرطوش - 2 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (عدد 7 متهمين "لثلاثة منهم معلومات جنائية").
 
تم إتخاذ الإجراءات القانونية .
 
 

الاجهزة الامنية

7 قضايا مخدرات

امن دمياط

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