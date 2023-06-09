الداخلية تضبط 11 قطعة سلاح بحملة أمنية في جهينة بسوهاج

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج حملة أمنية استهدفت دائرة مركز شرطة جهينة.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط عدد 11 قطعة سلاح نارى و 2 بندقية آلية – 3 بنادق خرطوش – 6 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، بحوزة 11 متهم "لأربعة منهم معلومات جنائية".

وتمكنت الجهود من ضبط عدد 5 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة، ضبط خلالهم كميات من المواد المخدرة المتنوعة بحوزة 5 متهمين "لاثنين منهم معلومات جنائية".

كما تمكنت من ضبط تشكيل عصابى لسرقة الدراجات النارية ضم مُتهمَين "لهما معلومات جنائية"، ارتكبا 5 وقائع وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 127 حكم قضائى متنوع.