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الداخلية تضبط 11 قطعة سلاح بحملة أمنية في جهينة بسوهاج

الجمعة، 09 يونيو 2023 12:06 م
الداخلية تضبط 11 قطعة سلاح بحملة أمنية في جهينة بسوهاج حملات أمنية- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

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شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج حملة أمنية استهدفت دائرة مركز شرطة جهينة.
 
وأسفرت جهود الحملة عن ضبط عدد 11 قطعة سلاح نارى و 2 بندقية آلية – 3 بنادق خرطوش – 6 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، بحوزة 11 متهم "لأربعة منهم معلومات جنائية".
 
وتمكنت الجهود من ضبط عدد 5 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة، ضبط خلالهم كميات من المواد المخدرة المتنوعة بحوزة 5 متهمين "لاثنين منهم معلومات جنائية".
 
كما تمكنت من ضبط تشكيل عصابى لسرقة الدراجات النارية ضم مُتهمَين "لهما معلومات جنائية"، ارتكبا 5 وقائع وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 127 حكم قضائى متنوع.

تجاره السلاح

ترويج السلاح

وزاره الداخليه

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