اليوم السابع
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الداخلية تضبط مخدرات بقيمة 17 مليون جنيه

الجمعة، 09 يونيو 2023 12:21 ص
الداخلية تضبط مخدرات بقيمة 17 مليون جنيه مخدرات_أرشيفيه
كتب محمود عبد الراضي

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رصدت  الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة بكميات كبيرة وترويجها على عملائهم مُتخذين من دوائر مراكز شرطة (أبوصوير – الإسماعيلية – القنطرة غرب – فايد – وادى النطرون) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى .
 
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة ومديريتى أمن (الإسماعيلية – البحيرة) تم استهدافهم وأمكن ضبطهم حيث تم ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية") حال تواجدهما بمسكن أحدهما بدائرة مركز شرطة أبوصوير .. وبحوزتهما (2300 طربة لمخدر الحشيش وزنت 230 كيلو جرام – 2000 قرص مخدر لعقار "التامول" – "سيارتين ، دراجة نارية بدون لوحات معدنية" – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).
 
ونجحت الجهود في ضبط (شخصين) حالتواجدهما بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية.. وبحوزتهما (كمية لمخدر الهيدرو وزنت 10 كيلو جرام - كمية لمخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام –مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) وضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب .. وبحوزته (كمية من لمخدر الهيروين – مبلغ مالى – هاتف محمول) وضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") حال تواجده بمسكنه بدائرة مركز شرطة فايد .. وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش – مبلغ مالى – هاتف محمول وضبط (أحد الأشخاص) حال إستقلاله سيارة بدائرة مركز شرطة وادى النطرون.. وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش – كمية لمخدر الهيدرو – مبلغ مالى - هاتف محمول وضبط (أحد الأشخاص) حال تواجده بمسكنه بدائرة مركز شرطة وادى النطرون.. وبحوزته (203 قرص مخدر لعقار "الترامادول" - مبلغ مالى - هاتف محمول).
 
وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (17,000,000) جنيه تقريباً

مخدرات

الدخليه

الحشيش

حمله امنيه



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