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الداخلية: إجراءات مكثفة للتسهيل والتيسير على الحجاج

الجمعة، 09 يونيو 2023 01:57 م
الداخلية: إجراءات مكثفة للتسهيل والتيسير على الحجاج الحج-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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اتخذت وزارة الداخلية ما يلزم نحو سرعة إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بسفر حجاج بيت الله الحرام، وذلك بهدف التسهيل والتيسير عليهم منذ مغادرتهم البلاد وصولاً إلى الأراضى المقدسة وحتى عودتهم إلى أرض الوطن، عقب انتهاءهم من آداء المناسك بسلامة الله تعالى. 
 
وناشدت وزارة الداخلية ضيوف الرحمن التعاون مع مسئولى بعثة حج القرعة، والالتزام بالضوابط التى أعلنتها البعثة والمعمول بها فى الأراضى المقدسة، والتى تصب جميعها فى مصلحة الحجيج وتضمن سلامتهم وراحتهم خلال تأدية مناسك الحج.
 
جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الرعاية لحجاج القرعة لهذا العام 1444 هـ، وتزامناً مع بدء الجسر الجوى بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية اعتباراً من 10/6/2023 لنقل حجاج بيت الله الحرام "بعثة القرعة" إلى الأراضى المقدس.
 
 
 

حج

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الداخلية

سفر الحجاج



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