الجمهوريون يصفون إدانة ترامب بـ"تسليح وقح للسلطة" وسط اتهام بايدن بالفساد

كتبت: نهال أبو السعود

يحتشد المسؤولون الجمهوريون في الولايات المتحدة حول الرئيس السابق دونالد ترامب بعد التي أعقبت توجيه وزارة العدل إليه لائحة اتهام في تحقيق الوثائق السرية التي عثر عليها في مارالاجو منتجعه بفلوريدا.

قال ترامب إنه استدعى للمثول أمام محكمة اتحادية في ميامي يوم الثلاثاء، وكتب على منصة تروث سوشيال: "إنه بالفعل يوم مظلم للولايات المتحدة الأمريكية نحن دولة في حالة تدهور خطير وسريع ، لكننا معًا سنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى!"

وفقا لصحيفة ذا هيل، ردد الجمهوريون على الفور مشاعر ترامب ، واتهموا بالفعل إدارة بايدن بالفساد ووصفوه بأنه يوم حزين للبلاد.

كتب النائب جيم جوردان: "إنه يوم حزين لأمريكا. بارك الله الرئيس ترامب "، والسناتور جوش هاولي اتهم الرئيس بايدن باستخدام وزارة العدل لأغراض سياسية.

وقال هاولي في منشور على تويتر: "استخدم جو بايدن وزارة العدل لملاحقة الوالدين بوصفهم 'إرهابيين محليين' ، وللتجسس على الأبرشيات الكاثوليكية ، ولترهيب ومضايقة المسيحيين المنتشرين - والليلة لتوجيه الاتهام إلى خصمه السياسي الأكبر ، ترامب. . لقد داس على حكم القانون ليستفيد منه. لقد قاد البلاد إلى خطر عميق ".

وصف رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي (جمهوري من كاليفورنيا) لائحة الاتهام بأنها "غير معقولة"، كما ألقى اللوم على الرئيس.

وقال: "اليوم هو بالفعل يوم مظلم للولايات المتحدة الأمريكية من غير المعقول أن يوجه الرئيس لائحة اتهام ضد المرشح الرئيسي الذي يعارضه احتفظ جو بايدن بوثائق سرية لعقود"، وتابع: "أنا وكل أمريكي يؤمن بسيادة القانون ، أقف مع الرئيس ترامب ضد هذا الظلم الجمهوريون في مجلس النواب سيحاسبون هذا التسليح الوقح للسلطة".