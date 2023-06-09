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التعليم: طباعة أسئلة امتحانات الثانوية العامة بشكل واضح دون مشاكل فى الصياغة

الجمعة، 09 يونيو 2023 07:00 ص
التعليم: طباعة أسئلة امتحانات الثانوية العامة بشكل واضح دون مشاكل فى الصياغة وزارة التربية والتعليم - امتحانات الثانوية العامة - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن طباعة أسئلة امتحانات الثانوية العامة تمت بشكل واضح فى النماذج الامتحانية الأربعة، كما أن صياغة الأسئلة تمت بدقة ودون أخطاء كما أن مضمون الأسئلة واضح للطلاب وبلا ألغاز، كما أن الأسئلة مرتبطة بشكل كامل بالمنهج الدراسى للصف الثالث الثانوي، وسوف تخاطب الفهم والتطبيق ومتدرجة من حيث الصعوبة، حيث ستبدأ الأسئلة فى النماذج الامتحانية الأربعة بالأسئلة السهلة ثم تتدرج للأصعب لفرز مستويات الطلاب المختلفة.
 
وتبدأ امتحانات الثانوية العامة 2023 الأسبوع المقبل بالمواد غير المضافة للمجموع، حيث يؤدى الطلاب فى اليوم الأول الاثنين 12 يونيو امتحان مادتى التربية الدينية والتربية الوطنية، وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه تم الاستعداد بشكل كامل للامتحانات، وسيتم توفير أجواء هادئة للطلاب داخل لجان السير، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات لضبط سير الامتحانات.
 
ويؤدى الطلاب الثلاثاء 13 يونيو مادتى الإقتصاد والإحصاء، والأحد 18 يونيو اللغة العربية، والثلاثاء 20 يونيو المقبل اللغة الأجنبية الثانية، والأحد 25 يونيو المقبل الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية.
 
وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن الطلاب يحصلون على إجازة عيد الأضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023، اى يحصل للطلاب على 6 أيام إجازة قبل أداء امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ، حيث يستكمل الطلاب امتحانات الثانوية العامة بعد العودة من إجازة عيد الأضحى يوم الأحد 2 يوليو بمادتى الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية.
 
وتابعت الوزارة أنه يؤدى الطلاب يوم الثلاثاء 4 يوليو امتحان مادة الرياضيات التطبيقية الاستاتيكا لطلاب شعبة علمى رياضة، والخميس 6 يوليو اللغة الأجنبية الأولى، والأحد 9 يوليو 2023، الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة علمى علوم والتفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية، والثلاثاء 11 يوليو الديناميكا لطلاب شعبة علمى رياضة، والخميس 13 يوليو 2023، مواد الأحياء لطلاب شعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.

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