اليوم السابع
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الجمعة، 09 يونيو 2023 04:59 ص
أكرم القصاص
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البيت الأبيض ينفى أى اتفاق سرى بين الصين وكوبا لإنشاء قاعدة عسكرية للتجسس

الجمعة، 09 يونيو 2023 04:00 ص
البيت الأبيض ينفى أى اتفاق سرى بين الصين وكوبا لإنشاء قاعدة عسكرية للتجسس البيت الأبيض - أرشيفية
وكالات

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قال منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض، جون كيربي، إن التقارير حول الاتفاق السري بين كوبا والصين لإنشاء قاعدة تجسس على الولايات المتحدة لا تمت للواقع بصلة.

وذكرت وكالة "بلومبرغ" أن البيت الأبيض وصف المعلومات والتقارير عن إنشاء كوبا والصين قاعدة خاصة للتجسس قبالة السواحل الأمريكية، بالخاطئة.

كما أضاف جون كيربي، أن "الإدارة الأمريكية تراقب عن كثب محاولات الصين لتعزيز نفوذها في الغرب وتستعد لاتخاذ جميع الخطوات الممكنة لوقف هذا التهديد".

وكتبت صحيفة "وول ستريت جورنال"، في وقت سابق، نقلا عن مصادر استخباراتية أمريكية، أن كوبا والصين توصلتا إلى اتفاق سري لإنشاء قاعدة تجسس في كوبا قبالة السواحل الأمريكية، كما زعمت الصحيفة، أن الصين وافقت على دفع عدة مليارات من الدولارات لكوبا.


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