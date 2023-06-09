البنتاجون يعلن عن حزمة مساعدات جديدة بمليارى دولار للدفاع الجوى الأوكرانى

كتب محمد جمال

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" عن حزمة مساعدات جديدة بمليارى دولار للدفاع الجوى الأوكرانى، بحسب سكاى نيوز.

يذكرأن، نقلت قناة القاهرة الإخبارية، المؤتمر الصحفي المشترك بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني ريشى سوناك، حيث قال الرئيس الأمريكي: نسعى للعمل مع بريطانيا على التحول نحو الطاقة النظيفة.

وأضاف جو بايدن، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس وزراء بريطانيا :"اتفقت مع ريشى سوناك على أهمية الاستمرار في تقديم الدعم لكييف".

وتابع الرئيس الأمريكي :"لدينا خطة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، ولولا دعمنا لأوكرانيا لاستمرت روسيا في حربها إلى أبعد من كييف".

وقال جو بايدن :"لدينا التمويل اللازم لدعم أوكرانيا على المدى البعيد، ومستعدون لمواصلة تقديم الدعم اللازم للقوات الأوكرانية".