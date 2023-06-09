اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الاتحاد الأوروبى يتوصل إلى اتفاق حول إصلاح نظام الهجرة

الجمعة، 09 يونيو 2023 08:00 ص
الاتحاد الأوروبى يتوصل إلى اتفاق حول إصلاح نظام الهجرة الاتحاد الأوروبى - أرشيفية
وكالات

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توصّلت دول الاتحاد الأوروبي لاتفاق حول مراجعة لأنظمة التكتل المتعلّقة باستقبال مشترك أكثر إنصافا لطالبي اللجوء والمهاجرين، وفق ما أعلنت الرئاسة السويدية لهذا التكتل.

وأعلنت السويد، الخميس، التي تتولى الرئاسة الدورية نصف السنوية للاتحاد الأوروبي، التوصل للاتفاق بعد يوم طويل من النقاشات المعقّدة بين وزراء داخلية دول التكتل في لوكسمبورغ.

وفي منتصف مايو الماضي، ذكر تقرير ارتفاع نسبة الدخول غير القانوني إلى الاتحاد الأوروبي عبر وسط البحر المتوسط 300% منذ بداية 2023.

وأفادت الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود "فرونتكس"، في تقريرها إلى أن عدد عمليات الدخول غير القانونية للاتحاد الأوروبي عبر المنطقة الوسطى للبحر الأبيض المتوسط ازداد بين يناير وأبريل الماضيين، بنسبة تناهز 300 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022.

وأضاف بيان لـ"فرونتكس" إنه مع نحو 42 ألفا و200 عملية دخول عبر المنطقة المذكورة خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2023، يتم تسجيل "المستوى الأعلى منذ بدأت فرونتكس جمع معطيات العام 2009".


الاتحاد الاوروبى

هجره غير شرعيه

فرونتكس

البحر المتوسط

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السويد



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