الإمارات تؤكد التزامها بدعم الجهود الهادفة لإرساء الأمن والاستقرار فى الصومال

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أكد وزير الدولة الإماراتي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، التزام بلاده بدعم الجهود الدولية الهادفة إلى الوصول إلى حلول مستدامة ترسي دعائم الأمن والاستقرار في الصومال.

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، الخميس، فقد جاء ذلك خلال مشاركة الشيخ شخبوط في الاجتماع الثالث للمجموعة الخماسية بشأن الصومال الذي استضافته دولة قطر، رئيسًا لوفد الإمارات المشارك إلى جانب وفود عن الولايات المتحدة الأمريكية، وتركيا، والمملكة المتحدة، والصومال.

ويستهدف الاجتماع بحث التحديات القائمة الملحة التي تواجه الصومال، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق الإقليمي في الأمور ذات الاهتمام المشترك.

وعقد الدبلوماسيون والخبراء رفيعو المستوى من الدول المشاركة مباحثات مفصلة حول الأوضاع الراهنة التي تخص الشأن الصومالي.